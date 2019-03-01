Предпринимателям расскажут о тонкостях налоговой проверки

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Семинар для предпринимателей "Последствия налоговой проверки. Правовая защита от налоговой, уголовной, субсидиарной ответственности" начнется в здании Торгово-промышленной палаты Тюменской области (ул. Хохорякова, 9/1) 19 марта в 10 часов, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Спикерами выступят налоговый адвокат, председатель комитета при ТПП Тюменской области Ирина Петухова, адвокат Денис Гермаш, помощник депутата Госдумы РФ Виктор Пильников.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Аверина отметила, что вся информация, которая будет озвучена на семинаре – полезна и применима на практике: "Аспекты важно знать каждому собственнику и руководителю предприятия, чтобы максимально безопасно осуществлять деятельность".

На семинаре будут обсуждать темы: правовая защита от необоснованной налоговой ответственности; период налоговой проверки и срок давности привлечения к уголовной ответственности; субсидиарная ответственность руководителя по налогам в уголовном деле; виды ответственности при банкротстве; срок исковой давности о привлечении к субсидиарной ответственности.

Контактное лицо: ведущий специалист Центра по работе с предприятиями и предпринимателями ТПП Тюменской области Апевалина Олеся Сергеевна, телефон 399-609 (доб. 108), apevalinaos@tpp-to.ru, trud.kam@yandex.ru.