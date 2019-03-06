Многомиллионные преступления экс-чиновника расследуют в Югре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второе уголовное дело в отношении бывшего главы Советского района возбуждено в Югре.

Как сообщает региональное управление СК РФ, чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой местного самоуправления).

По версии следствия, в 2012 году фигурант, являясь главой Советского района Ханты-Мансийского автономного округа, используя свои должностные полномочия, потребовал от начальника местного управления архитектуры и капитального строительства подписать акт о приемке выполненных работ по строительству одного из объектов в г. Советский, которые фактически не выполнялись. После этого свыше 9 млн рублей за фактически не выполненные работы были перечислены на счет одного из акционерных обществ, в результате чего бюджету района причинен ущерб на указанную сумму.

Напомним, Югорский межрайонный следственный отдел в отношении указанного должностного лица уже расследует уголовное дело, в рамках которого ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ, а именно то, что он в период с декабря 2013 года по январь 2014 года организовал перечисление денежных средств из бюджета района в сумме свыше 21 млн рублей на расчетный счет Фонда "Жилище", учредителем которого является администрация Советского района, после чего путем угроз и уговоров потребовал от исполнительного директора фонда перечислить денежные средства на расчетный счет ООО "Отделстрой", откуда деньги были перечислены на счет аффилированной компании.

Кроме того, в рамках расследуемых еще двух уголовных дел, возбужденных в 2019 году, экс-чиновнику инкриминируется совершение в 2015 году двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ, в результате которых ООО "Отделстрой" понесло убытки в сумме свыше 70 млн рублей.

В настоящее время по уголовным делам, соединенным в одно производство, проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – залог.