Жительница Ямала купила несуществующую путевку

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

50 тыс. рублей потеряла жительница г. Тарко-Сале Пуровского района Ямала при бронировании туристической путевки.

С заявлением о мошенничестве она обратилась в местный отдел МВД России, сообщает пресс-служба ведомства.

На одном из сайтов женщина нашла объявление о возможности проведения отпуска в одном из пансионатов, оговаривалось, что стоимость путевки необходимо оплатить в течение трех дней. Потерпевшая перечислила на указанный в объявлении счет полную стоимость проживания в данном пансионате в сумме около 50 тыс. рублей. Вскоре сайт стал недоступен, заявительница поняла, что столкнулась с мошенничеством и обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".

Сотрудники полиции рекомендуют жителям округа быть более внимательными при покупке посредством через интернет туристических путевок и бронировании мест для проживания. Необходимо пользоваться проверенными сервисами, обращать внимание на репутацию сайта, комментарии других пользователей. По возможности проверить дату создания интернет-ресурса, как правило, мошеннические сайты работают не больше двух месяцев.