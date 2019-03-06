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Жительница Ямала купила несуществующую путевку

Происшествия, 12:09 06 марта 2019

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

50 тыс. рублей потеряла жительница г. Тарко-Сале Пуровского района Ямала при бронировании туристической путевки.

С заявлением о мошенничестве она обратилась в местный отдел МВД России, сообщает пресс-служба ведомства.

На одном из сайтов женщина нашла объявление о возможности проведения отпуска в одном из пансионатов, оговаривалось, что стоимость путевки необходимо оплатить в течение трех дней. Потерпевшая перечислила на указанный в объявлении счет полную стоимость проживания в данном пансионате в сумме около 50 тыс. рублей. Вскоре сайт стал недоступен, заявительница поняла, что столкнулась с мошенничеством и обратилась в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину".

Сотрудники полиции рекомендуют жителям округа быть более внимательными при покупке посредством через интернет туристических путевок и бронировании мест для проживания. Необходимо пользоваться проверенными сервисами, обращать внимание на репутацию сайта, комментарии других пользователей. По возможности проверить дату создания интернет-ресурса, как правило, мошеннические сайты работают не больше двух месяцев.

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# мошенничество , путевка

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