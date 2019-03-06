Ишимцу грозит реальный срок за уклонение от службы в армии

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Молодого человека, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу, осудят в Ишиме, сообщает прокуратура Тюменской области.

23-летний студент ишимского пединститута имел отсрочку от службы в армии. В декабре 2017 года молодой человек был отчислен из учебного заведения за неуспеваемость. Во время весеннего и осеннего призывов он в военкомат не являлся. Было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы делa в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до двух лет.