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В Ялуторовске за незаконную добычу косули судят браконьера

Происшествия, 16:54 06 марта 2019

animalbox.ru | Фото: animalbox.ru

Браконьера, застрелившего косулю, судят в Ялуторовске. Ущерб, причиненный незаконной охотой, составил 200 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, 31 января 2019 года сотрудники полиции и Госохотуправления у дер. Криволукская остановили двоих жителей Ялуторовска, перевозивших в санях снегохода тушу косули.

Один из них рассказал, что 31 января был последний день охоты на зайца, и он поехал на охоту, имея разрешение на добычу пушного зверя. Однако увидев проходившую недалеко от него косулю, застрелил ее. В ходе следствия браконьер добровольно возместил причиненный ущерб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Ялуторовский районный суд. Санкция предъявленной браконьеру статьи УК предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

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# браконьерство , прокуратура , уголовное дело , Ялуторовск

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