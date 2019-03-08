Росгвардия поздравила женщин с праздником

Кадр из видеоролика Росгвардии в честь 8 Марта Кадр из видеоролика Росгвардии в честь 8 Марта

Поздравительный видеоролик к Международному женскому дню 8 Марта выпустила киностудия Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В ролике снялись Александр Дуда, Екатерина Ермакова, Денис Левчук, бойцы ЦСН "Витязь" Росгвардии. Автор сценария и режиссер Денис Левчук. На странице Росгвардии в одной из соцсетей праздничный видеосюжет набрал уже более 56,5 тыс. просмотров.

Ролик в честь 8 Марта стал продолжением акции, посвященной Дню защитника отечества, которая вызвала множество позитивных откликов.

Соб. инф.