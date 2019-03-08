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Росгвардия поздравила женщин с праздником

Общество, 12:09 08 марта 2019

Кадр из видеоролика Росгвардии в честь 8 Марта

Поздравительный видеоролик к Международному женскому дню 8 Марта выпустила киностудия Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

В ролике снялись Александр Дуда, Екатерина Ермакова, Денис Левчук, бойцы ЦСН "Витязь" Росгвардии. Автор сценария и режиссер Денис Левчук. На странице Росгвардии в одной из соцсетей праздничный видеосюжет набрал уже более 56,5 тыс. просмотров.

Ролик в честь 8 Марта стал продолжением акции, посвященной Дню защитника отечества, которая вызвала множество позитивных откликов.

Соб. инф.

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# 8 марта , поздравление , Росгвардия

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