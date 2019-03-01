"Единая Россия" запустила сайт предварительного голосования

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" запустила обновленный сайт предварительного голосования с функцией электронного голосования, которая появится в мае - перед Единым днем предварительного голосования.

Об этом было объявлено на партийном форуме "Информационные технологии", который проходит в Казани.

По словам члена рабочей группы "Единой России" "Цифровая партия", руководителя IT-проектов партии Вячеслава Сатеева, все нововведения направлены на то, чтобы сделать процедуру предварительного голосования максимально открытой и удобной.

"Мы обновили сайт предварительного голосования, внедрив в него функцию, которая дает возможность электронного голосования за кандидатов от партии. И сегодня мы официально запускаем ресурс. Доступ к голосованию через интернет будет предоставляться гражданам, прошедшим авторизацию через портал "Госуслуг", а данные по прописке и привязке к участку будут получаться уже из их паспортных данных без возможности их скорректировать. Для людей такая платформа существенно упростит саму процедуру голосования", - подчеркнул Сатеев.

Он отдельно отметил усовершенствование личного кабинета участников предварительного голосования. "Кандидаты смогут самостоятельно заполнять свои личные страницы на этом сайте: ставить новости, ролики, фото, распространять свои страницы – личный кабинет теперь интегрирован со всеми социальными сетями. Мы сделали адаптивную версию сайта под мобильные телефоны", - рассказал член рабочей группы.

Что касается самой системы электронного ПГ, то здесь, по словам Сатеева, основные силы были направлены на повышение прозрачности выборного процесса. "Основной принцип - делать выборы прозрачными, устраняя все промежуточные звенья в электоральном процессе. Собирать и предоставлять всю информацию о ходе голосования, нарушениях, результатах волеизъявления напрямую с участка или даже от самого избирателя", - подчеркнул он, отметив, что технология подсчета голосов будет реализована на базе технологии блокчейн, которая исключает любую возможность модификации результатов голосования прямо в момент попадания электронного бюллетеня в хранилище и сделает процесс подсчета открытым к общественной проверке.

Депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Ольга Швецова напомнила, что в прошлом году Тюмень уже апробировала электронное предварительное голосование на выборах кандидатов в депутаты от партии в Тюменскую городскую думу.

"Результат нас порадовал. Тогда в режиме онлайн через сайт проголосовали около шести тысяч человек. Самыми активными участниками электронного голосования онлайн стали молодые люди, поскольку для них использование современных технологий - процесс привычный. Уверена, что данное нововведение оценят и люди постарше, поскольку электронное предварительное голосование обеспечивает не только прозрачность, но и удобство всей процедуры", - отметила она.

В ближайшее время партия планирует запустить мобильную версию электронного предварительного голосования. Напомним, возможность проголосовать через Интернет была создана в 2018 году при помощи сервиса "Электронное предварительное голосование". Тогда в электронном голосовании приняли участие более 217 тыс. человек, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".