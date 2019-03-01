Мошенник обманул жительницу Ямала на четыреста тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Нового Уренгоя осталась без 400 тыс. рублей, попавшись на уловку злоумышленника, передает УМВД России по ЯНАО.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве 1 марта. Правоохранители выяснили, что на мобильный телефон женщины позвонил злоумышленник и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что с ее карты списаны средства и попросил женщину сообщить ему данные банковской карты и коды, которые придут в SMS-сообщениях. Женщина сделала все, как он говорил. После с банковской карты пропали 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские рекомендуют гражданам быть бдительными, не сообщать данные банковских карт и коды в SMS-сообщениях неизвестным. При поступлении сомнительных звонков не стоит продолжать разговор, следует позвонить по горячей линии банка и уточнить информацию.