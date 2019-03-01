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Тюменская биатлонистка стала лучшей в борьбе за Кубок Росавтодора

Спорт, 18:54 12 марта 2019

Тюменская ОСШОР Л.Н.Носковой | Фото: Тюменская ОСШОР Л.Н.Носковой

Тюменская спортсменка, воспитанница ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой Ксения Шнейдер завоевала золото в спринте на 6 км на первенстве России "Кубок Росавтодора". Гонка среди девушек 18-19 лет состоялась 11 марта в поселке Токсово Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ОСШОР.

Ксения Шнейдер обогнала свою ближайшую соперницу из Карелии на 17 секунд, а конкурентку из Москвы – почти на минуту.

Еще одна тюменка Дрья Шаклеева заняла 14 место. Всего в соревнованиях участвовало 88 спортсменок.

В гонке на 7,5 км среди юношей медали завоевали спортсмен из Мурманской области и два представителя Югры. Среди тюменских биатлонистов лучший результат показали Ильдан Бакиев, Павел Мендеелев и Александр Бабушкин, занявшие с 15 по 17 строчки соответственно среди 111 участников.

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