В Тюмени обсудили новые механизмы развития строительной отрасли в 2019 году

| Фото: Главное управление строительства ТО | Фото: Главное управление строительства ТО

Участники круглого стола "Национальный проект "Жилье и городская среда": новые механизмы развития строительной отрасли региона в 2019 году" обсудили изменения в законодательстве по долевому участию граждан в строительстве жилья.

"Это очень важный и правильный шаг Министерства строительства и ЖКХ по ужесточению процедуры заключения договоров на долевое участие, - считает заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. - Новые правила позволят обезопасить и дольщиков, и органы исполнительной власти от нерадивых застройщиков. Мы наметили серьезные планы по продвижению в этом направлении. Я думаю, что результаты не заставят себя ждать".

Участники круглого стола обсудили также меры по снижению административной нагрузки на бизнес, показали новые технологии, созданные в Тюменской области и способствующие снижению себестоимости строительства.

О создании механизмов формирования комфортной городской среды и положительном опыте областной столицы по созданию современных общественных пространств расскажут представители администрации города Тюмени. Они продемонстрировали ряд проектов благоустройства, которые уже реализованы и которые только разрабатываются. Комфортная городская среда, по мнению главы администрации города Тюмени Руслана Кухарука, также влияет на развитие рынка недвижимости и капитализирует проекты жилищного строительства.

Круглый стол "Национальный проект "Жилье и городская среда: новые механизмы развития строительной отрасли региона в 2019 году" прошел в рамках ХХV специализированной выставки "Строительство и архитектура. Дорожная и строительная техника и технологии", которая открылась в Тюменском выставочном зале и будет работать до 15 марта.

Борис Олейник