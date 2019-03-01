Лидеры областного штаба серебряных добровольцев поделились опытом с коллегами из районов

| Фото: Штаба серебряных добровольцев | Фото: Штаба серебряных добровольцев

Технологии и механизмы развития серебряного добровольчества освоили волонтеры из Уватского, Тобольского, Вагайского и Ярковского районов и Тобольска.

Обучение провели представители областной штаб-квартиры серебряных добровольцев.

Кураторы проекта вместе с team-лидером волонтеров Верой Тухватуллиной поделились с жителями муниципалитетов опытом работы, эффективными практиками, технологиями, механизмами развития серебряного добровольчества, системой мотивации и многим другим.

Напомним, областная штаб-квартира серебряных добровольцев - это ресурсный центр, который позволяет активным волонтерам старшего поколения чаще встречаться, общаться, учиться и открывать себя с новой стороны. Здесь регулярно проводятся обучающие занятия, мастер-классы, секции, работают отряды и мастерские по интересам. Все подробности - в группе проекта в социальной сети и на сайте.

Дарья Казакова