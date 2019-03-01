Александр Моор: продление налогового моратория для малого бизнеса - хороший сигнал для предпринимателей

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Продление регионального моратория на повышение налогов для малого бизнеса до 2023 года придаст тюменским предпринимателям уверенности в будущем. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами в перерыве двадцать девятого заседания Тюменской областной думы.

"Мы не просто сохраняем налоговые льготы для бизнеса еще на пять лет. Очень важно дать предпринимателям уверенность в будущем, в том, что правила не будут меняться на протяжении длительного времени. Когда пять лет назад правительство региона выступило с такой законодательной инициативой, предприниматели ее активно поддержали. Для бизнес-сообщества нет ничего важнее, чем возможность работать в стабильных экономических условиях", - отметил глава региона.

Напомним, внесенный главой региона законопроект о продлении моратория на повышение налоговой ставки для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, принят в окончательном чтении на очередном заседании Тюменской областной думы 14 марта. Ставка по УСН останется на прежнем уровне, не превышающем 5 %, до 2023 года.

"Мы заинтересованы не только в сохранении и развитии действующих предприятий, но и в том, чтобы их количество ежегодно увеличивалось. Думаю, продление моратория на повышение налогов для малого и среднего бизнеса - хороший мотивирующий сигнал для всех, кто хотел бы заняться предпринимательской деятельностью", - сказал Александр Моор.

Главная функция малого бизнеса - не уплата налогов, а создание рабочих мест, в том числе - в сельских муниципалитетах, подчеркнул губернатор.

"Принятый депутатами закон о продлении моратория на повышение налогов для малого бизнеса носит в большей степени не экономический, а социальный характер", - поддержал главу региона председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Евгений Бабенко