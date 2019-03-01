Цифровизацию малого и среднего бизнеса поддержит правительство региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цифровизацию компаний, занимающихся производством, поддержит правительство Тюменской области. В 2019 году на оказание нового вида господдержки предприятий будет выделено 15 млн рублей.

Об этом рассказал начальник управления промышленности и предпринимательства регионального департамента инвестиционной политики Валерий Ладнер.

Семинар, посвященный практическим вопросам цифровизации производственных компаний и мерам государственной поддержки, которые будут оказываться в 2019 году, прошел в тюменском технопарке 14 марта.

По словам Валерия Ладнера, рассчитывать на субсидию в 1,5 млн рублей на разработку или приобретение программного продукта с последующей его интеграцией на самом предприятии вправе компании, занятые в сфере производства. "Поддержка будет оказана при условии, что не менее 30 процентов от стоимости услуги может оплатить сама компания", - добавил Ладнер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На базе тюменского технопарка создан центр компетенций в сфере повышения производительности труда, инжиниринга и прототипирования. Помощь производственным предприятиям будет оказываться на базе центра инжиниринга.

"Поддержка будет направлена исключительно на приобретение либо разработку программного обеспечения, – отметил исполнительный директор Западно-Сибирского инновационного центра Александр Сакевич. – Это существенный момент: то есть, покупка и установка, например, "1С-бухгалтерии", автоматизацией считаться не будет. Охватываться должны именно производственные процессы".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переход производственных предприятий к цифровому формату позволит субъектам малого и среднего бизнеса стать технологичнее и конкурентоспособнее. Необходимость введения новой формы поддержки обусловлена тем, что в настоящее время современным предприятиям для успешного конкурирования на рынке уже не всегда достаточно просто качественно выполнять свою работу.

Растут объемы данных, усложняются процессы планирования. С использованием государственного финансирования и экспертизы предприятия смогут быстрее перейти на новый цифровой формат, внедряя системы телеметрии, планирования, координации производственных мощностей и тому подобное.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Воспользоваться новым предложением намерена, например, тюменская компания "Прованс", производитель готовых к употреблению салатов. Руководитель компании Татьяна Овсянкина отметила, что автоматизация и цифровизация производства влияют на повышение производительности труда.

"Мы уже автоматизировали процесс планирования производства, но это не предел, и эти вопросы мы намерены дорабатывать в дальнейшем, чтобы замкнуть цепочку", - добавила она.

Николай Ступников