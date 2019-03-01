В результате взрыва в иномарке в Тюмени пострадал мужчина

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Взрыв в автомобиле Audi произошел во дворе дома №15 по ул. Маршала Захарова в Тюмени вечером 14 марта. Пострадал мужчина.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич: "Сообщение о взрыве в салоне машины поступило в МЧС в 22 часа 53 минуты. В результате взрыва иномарки повреждены еще две машины, стоявшие рядом".

О состоянии пострадавшего корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина. "Вызов поступил в 22 часа 54 минуты. Бригада скорой помощи прибыла в 22 часа 59 минут. Дежурство продолжалось до 23 часов 22 минут. На месте происшествия пациента не оказалось. По словам очевидцев, пострадавший убежал в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, пострадавший потерял сознание дальше от места происшествия. Повторный вызов поступил в 12 часов ночи 40 минут. Бригада прибыла через 3 минуты", — поделилась Малыгина.

Мужчину 1978 года рождения доставили в ОКБ №2 и госпитализировали в отделение с сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей головы. По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области, пострадавший в сознании, состояние удовлетворительное. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Инна Пахомова