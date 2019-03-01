Тюменцы выиграли две эстафеты на Первенстве России по биатлону "Кубок Росавтодора"
Команды Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой завоевали золотые медали в эстафетах среди юношей и девушек 18-19 лет на первенстве России по биатлону "Кубок Росавтодора", сообщили в пресс-службе школы.
Гонки прошли накануне, 15 марта, в поселке Токсово Ленинградской области. В составе женской команды Тюменской области победу общими усилиями завоевали Ксения Шнейдер, Мария Холманских и Дарья Шаклеева. На втором месте оказалась команда Республики Мордовия, третьими стали спортсменки из Удмуртии.
Напомним, 14 марта девушки заняли второе место в командной гонке. Кроме того, две золотых медали на первенстве завоевала Ксения Шнейдер.
В эстафете среди юношей также не оказалось равных тюменским биатлонистам. Вершину пьедестала разделили Ильдан Бакиев, Роман Рассказов и Виталий Гатилов.
Ближайшие соперники тюменцев из команды Удмуртской Республики отстали на минуту. Третье место заняла команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Отметим, что сейчас эти спортсмены отправились в Мурманск, где примут участие в Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по биатлону "Праздник Севера".
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