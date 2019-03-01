Жители Голышманово выбирают депутатов думы городского округа
| Фото: "Тюменская линия"
Выборы депутатов местного представительного органа власти проходят в Голышмановском городском округе 17 марта. На территории муниципалитета открыты 26 избирательных участков.
По данным территориальной избирательной комиссии, зарегистрировано 80 кандидатов. Выборы проходят по 20 одномандатным округам.
Напомним, закон Тюменской области о преобразовании сельских поселений Голышмановского района в Голышмановский городской округ был принят областной думой в сентябре 2018 года.
Влад Удилов