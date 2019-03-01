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Жители Голышманово выбирают депутатов думы городского округа

Политика, 13:48 17 марта 2019

"Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

Выборы депутатов местного представительного органа власти проходят в Голышмановском городском округе 17 марта. На территории муниципалитета открыты 26 избирательных участков.

По данным территориальной избирательной комиссии, зарегистрировано 80 кандидатов. Выборы проходят по 20 одномандатным округам.

Напомним, закон Тюменской области о преобразовании сельских поселений Голышмановского района в Голышмановский городской округ был принят областной думой в сентябре 2018 года.

Влад Удилов

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# выборы депутатов , Голышманово , дума

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