Безлимитный трафик привлек бизнес-сообщество Тюмени в глобальную сеть

Фото: МегаФон Фото: МегаФон

Бум интернет-активности зафиксировали телеком-аналитики в Тюменской области в начале весны. За последние 30 дней сотрудники компаний и их руководители загрузили из Глобальной сети на треть больше информации, чем в предыдущем месяце. Объем скачанных данных сравним с просмотром видеолекций от бизнес-тренеров - 50 тыс. раз.

18 марта 2018 года, Тюмень. По данным экспертов МегаФона, офисные работники теперь больше пользуются гигабайтами, чем минутами. Рост онлайн-аппетитов бизнеса специалисты связывают с введением безлимитного Интернета на тарифах "Управляй!".

"Каждый день около 15 организаций региона переходят на тариф-конструктор для бизнеса –"Управляй!". Его главный плюс – возможность менять под себя соотношение минут и гигабайт. А для экспертов, менеджеров и руководителей, кто предпочитает минимум звонков, в пакете безлимитный Интернет. Важно, что ежемесячная абонентская плата при этом не меняется", — отметила руководитель по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в Тюмени Анастасия Васильева.

Повышенным спросом новое предложение пользуется у страховых компаний, банков, агентств недвижимости. "Наши сотрудники на связи 24 часа в сутки. Для общения с коллегами, клиентами мы постоянно пишем в мессенджерах, часто отправляем заказчикам фотографии по вариантам квартир и другой недвижимости, поэтому безлимитный интернет в режиме онлайн для нас особенно важен. Более 500 наших риэлторов уже стали абонентами МегаФона", — рассказал Вячеслав Илясов, заместитель генерального директора агентства недвижимости "СОВА".

Для каждого сотрудника компания может установить "Персональный бюджет". На тарифах "Управляй!" эта услуга предоставляется бесплатно. Так работодатель может оплачивать мобильную связь подчиненным только в рабочее время. Сотрудник, пользуясь служебным номером для личных целей, берет расходы на себя за звонки вне работы.

Подробнее о линейке тарифов "Управляй!" - на сайте.