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Ямалец до смерти избил своего гостя

Происшествия, 12:27 20 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчина, обвиняемый в непреднамеренном убийстве, ожидает суда в Шурышкарском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Установлено, что преступник в своей квартире распивал алкоголь с потерпевшим. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. Прогоняя гостя, хозяин дома жестоко его избил. Потерпевший смог самостоятельно добраться домой, где родственники вызвали ему скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали в окружную клиническую больницу, где он скончался спустя две недели.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# драка , избиение , Ямал

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