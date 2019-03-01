Ямалец до смерти избил своего гостя

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчина, обвиняемый в непреднамеренном убийстве, ожидает суда в Шурышкарском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Установлено, что преступник в своей квартире распивал алкоголь с потерпевшим. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт. Прогоняя гостя, хозяин дома жестоко его избил. Потерпевший смог самостоятельно добраться домой, где родственники вызвали ему скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали в окружную клиническую больницу, где он скончался спустя две недели.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.