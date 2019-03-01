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В Кургане задержали педофила

Происшествия, 10:04 20 марта 2019

kurgan.sledcom.ru | Фото: kurgan.sledcom.ru

Мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, задержан в Кургане, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Установлено, что вечером 10 марта на мосту по ул. Бурова-Петрова (через ул. Омская) мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек. Городской следственный отдел возбудил уголовное дело признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст.132 УК РФ (совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних).

19 марта во время совместных мероприятий сотрудников регионального следственного управления и оперативных сотрудников полиции личность злоумышленника установлена, он задержан. Им оказался 28-летний неработающий житель Кургана, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос о его заключении под стражу.

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# Курган , педофил , следственный комитет

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