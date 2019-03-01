Луиза Носкова: Всероссийские сельские спортивные игры - это острая и честная борьба

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Всероссийских сельские спортивные игры - очень интересные соревнования, которые отличаются острой конкурентной борьбой и зрелищностью.

Такое мнение высказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" выдающаяся тюменская спортсменка, олимпийская чемпионка по биатлону, главный судья IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр Луиза Носкова.

"Спорт в сельской жизни имеет большое значение. Проведение сельских спортивных игр на региональном и всероссийском уровнях способствует развитию физкультурной и спортивной инфраструктуры в деревнях и селах всей страны, в том числе и Тюменской области. Занимаясь спортом, жители села отдыхают и набираются сил для работы", - отметила глава судейской коллегии IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

Отметим, что первые сельские спортивные игры в Тюменской области состоялись в 1981 году. В них принимала участие и студентка Тюменского сельхозинститута, будущая чемпионка зимней Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере и чемпионка мира по биатлону Луиза Носкова.

"Сегодня на сельских играх проходят состязания по таким специфическим дисциплинам, как троеборье механизаторов и дояров. В программу этих соревнований, кроме фигурного вождения трактора или сборки доильного аппарата, входят лыжные гонки и гиревой спорт. Наблюдая за соперничеством механизаторов и дояров, наша молодежь больше узнает о сельских профессиях, проникается уважением к нелегкому, но почетному крестьянскому труду. А это, в свою очередь, способствует развитию нашего сельского хозяйства", - подчеркнула Луиза Носкова.

По мнению главного судьи, IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры в Тюмени пройдут в атмосфере товарищества и честной, но суровой конкуренции.

Напомним, в IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх принимают участие около тысячи спортсменов из 57 регионов страны.

Евгений Бабенко