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Фотогалерея соревнований по городошному спорту IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Спорт, 16:11 20 марта 2019

фото "Тюменская линия"

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Турнир по городкам проходит в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 20 марта в рамках IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

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# городошный спорт , сельские игры

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