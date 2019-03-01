  • 20 марта 201920.03.2019среда
  • USD64,3167
    EUR72,9995
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер южный

Фотогалерея шахматного и шашечного турниров IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Спорт, 15:35 20 марта 2019

фото Сергея Кузнецова | фото Сергея Кузнецова

Далее в сюжете Все новости, фотоотчеты, видеодневники сельских спортивных игр - в режиме онлайн

Участники IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр определяют лучших в шахматном и шашечном турнирах в ФК "Геолог".

фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото Сергея Кузнецова фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 20.03.2019Фотогалерея турнира по стрельбе из пневматической винтовки IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр
16:25 20.03.2019Фото: дояры вышли на лыжню IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр
16:11 20.03.2019Фотогалерея соревнований по городошному спорту IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр
16:05 20.03.2019Луиза Носкова: Всероссийские сельские спортивные игры - это острая и честная борьба