Удмуртский тренер доволен стрельбой спортсменов на зимних сельских спортивных играх в Тюмени

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Турнир по стрельбе из пневматической винтовки в рамках соревнований по полиатлону на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх близится к завершению в Легкоатлетическом манеже в Тюмени.

"Соревнования, а также проживание и питание спортсменов организованы на очень высоком уровне. Тюмень - отличный город", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" тренер команды Республики Удмуртия по полиатлону Игорь Князев.

Во всероссийских сельских играх в Тюмени участвуют 25 удмуртских спортсменов. Республиканская сборная выступает в восьми видах спорта. В команде по полиатлону - двое мужчин и две женщины.

Полиатлон - комплексный вид спорта, который включает в себя стрельбу, лыжные гонки и силовую гимнастику. Республику Удмуртию представляют полиатлонисты из Юкаменского района, которые стали победителями республиканских сельских игр.

"На соревнованиях по стрельбе в Тюмени мы выступили неплохо. Полиатлон у нас на селе достаточно популярен и неплохо развивается. Занимаются и дети, и взрослые", - отметил Игорь Князев.

Центральной площадкой IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр стал Легкоатлетический манеж в Тюмени. Здесь пройдут турниры по гиревому спорту и полиатлону, а также часть соревнований семейных команд и многоборья дояров. В ФК "Геолог" встретятся участники шахматного и шашечного турниров. Все лыжные старты и турнир по городкам примет центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Мастера фигурного вождения трактора будут соревноваться на площадке рядом с центром олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо".

Торжественная церемония открытия IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр пройдет в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 20 марта. В играх принимают участие около тысячи спортсменов из 57 регионов страны.

Евгений Бабенко