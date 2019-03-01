Фотогалерея с лыжных гонок IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр
| Фото: ИА "Тюменская линия"
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116 лыжников IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр вступили в гонку на лыжной трассе Тюменского областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 20 марта.
За первые места борются 60 мужчин и 56 женщин из Удмуртии, Коми, Марий Эл, Чувашии, Самарской, Пензенской, Свердловской, Омской, Тульской областей и других регионов страны.