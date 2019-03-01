Торжественное открытие IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр можно увидеть в прямом эфире

| Фото: ЦСП72 - Центр спортивной подготовки (Тюмень) | Фото: ЦСП72 - Центр спортивной подготовки (Тюмень)

Трансляции IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр будут доступны в прямом эфире на нескольких региональных телеканалах с 20 марта.

Трансляции торжественных церемоний открытия и закрытия можно увидеть на официальном сайте сельских игр - csp72.ru, а также на региональном телеканале "Тюменское время" и на сайте агентства спортивных новостей "Тюменская арена".

Самые яркие состязательные моменты будут запечатлены в видеодневниках соревнований, которые также будут доступны на сайте, в аккаунтах оргкомитета в социальных сетях.

Официальное открытие IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр начнется в Легкоатлетическом манеже 20 марта в 20 часов.

В программу игр входят девять видов спорта: гиревой спорт, лыжные гонки, городошный спорт, троеборье механизаторов, троеборье дояров, полиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки. Соревнования пройдут на тюменских спортивных аренах международного уровня - в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", Легкоатлетическом манеже, центре олимпийских видов спорта "Тюмень-дзюдо".