Владимир Путин поприветствовал участников IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр

| Фото: static.kremlin.ru | Фото: static.kremlin.ru

Далее в сюжете Торжественное открытие IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр можно увидеть в прямом эфире

Приветственную телеграмму направил президент Владимир Путин участникам IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Финальные соревнования проходят в Тюмени с 19 по 23 марта.

"Эти масштабные состязания завоевали широкую популярность и заслуженно стали одним из значимых мероприятий спортивного календаря. Насыщенная соревновательная программа, открытая, доброжелательная атмосфера, которой славятся Сельские игры, с каждым годом привлекают все больше участников из разных регионов нашей страны, приобщают молодежь к ценностям активного и здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом, дарят яркие, положительные эмоции как участникам, так и многочисленным зрителям и гостям этого замечательного праздника", - написал он.

Напомним, что в программу игр входят девять видов спорта: гиревой спорт, лыжные гонки, городошный спорт, троеборье механизаторов, троеборье дояров, полиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки. Соревнования пройдут на тюменских спортивных аренах международного уровня - в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", Легкоатлетическом манеже, центре олимпийских видов спорта "Тюмень-дзюдо".

Глава государства пожелал всем участникам состязаний ярких побед и положительных эмоций. "Уверен, что нынешние IX Всероссийские зимние сельские игры пройдут, что называется, на высоте, надолго запомнятся яркими победами и достижениями, будут способствовать решению актуальных социальных проблем на селе. Желаю вам удачи на предстоящих стартах, успехов и добрых, незабываемых впечатлений", - отмечено в документе.

Официальное открытие IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр начнется в Легкоатлетическом манеже 20 марта в 20 часов.