Тюмень готова принять IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры

фото из архива Минсельхоза РФ фото из архива Минсельхоза РФ

Более 1 тыс. человек из 85 регионов России примут участие в финальных соревнованиях IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые пройдут в Тюмени с 19 по 23 марта 2019 года.

В программу игр входят девять видов спорта: гиревой спорт, лыжные гонки, городошный спорт, троеборье механизаторов, троеборье дояров, полиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки. Соревнования пройдут на тюменских спортивных аренах международного уровня - в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", Легкоатлетическом манеже, центре олимпийских видов спорта "Тюмень-дзюдо".

"Сборные российских регионов начнут прибывать в Тюмень в ночь с 18 на 19 марта. Участников сельских игр разместят в комфортабельных гостиницах "Восток", "Лето-Лето" и "Нефтяник", а также в гостинице центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Все спортивные объекты полностью готовы к приему спортсменов и болельщиков и проведению соревнований", - сообщила начальник отдела по связям с общественностью областного центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Анна Тарасенко.

Официальное открытие IX Всероссийских зимних сельских спортивных игра начнется 20 марта 2019 года в 20 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12). Здесь же 21 марта с 10 до 13 часов пройдут соревнования по троеборью дояров. Участникам необходимо правильно и качественно собрать и разобрать доильный аппарат, а потом сымитировать дойку на макетах коров. Контрольное время - 6 минут. Предыдущие игры показали, что в стране немало умельцев, которые способны выполнить это задание и за 180 секунд. Кроме того, Легкоатлетический манеж примет участников турниров по гиревому спорту и полиатлону.

Турнир по троеборью механизаторов начнется на парковке ЦОП "Тюмень-дзюдо" 21 марта в 10 часов. Водителям тракторов предстоит пройти настоящий лабиринт, показать высокий класс при выезде из гаража, проезде змейкой, развороте, постановке трактора в гараж задним ходом, перемещении груза. На этой же площадке 20 марта пройдут соревнования спортивных семей.

Участников турниров по шахматам и шашкам примет ФК "Геолог".

Тюменская область на правах хозяев представит одну из самых многочисленных сборных команд, в составе которой выступят как молодые, так и опытные спортсмены. Талисманом соревнований избран сибирский соболь, олицетворяющий красоту тюменской земли, богатейшее историческое и культурное наследие, высочайший спортивный потенциал региона.

Организаторы сельских игр - Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство спорта РФ, правительство Тюменской области, добровольное спортивное общество "Урожай России". В составе оркомитета - представители профсоюза работников АПК России.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров в личном и командном первенствах состоится 23 марта в Легкоатлетическом манеже.

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Евгений Бабенко