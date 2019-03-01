Тюменцы достойно встретили участников IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Сборные 55 регионов России и семи отраслевых спортивных команд примут участие в IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые стартуют в Тюмени 20 марта. Об этом сообщила председатель мандатной комиссии игр Надежда Бекишева на заседании главной судейской коллегии совместно с представителями команд в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 19 марта.

Общее количество участников, прошедших мандатную комиссию - 936 человек. Это предварительные данные, отметила Надежда Бекашева, поскольку команды Орловской области и Приморского края еще находятся на пути в столицу Западной Сибири.

"На гостеприимной тюменской земле наши игры пройдут, в том числе, и на тех спортивных сооружениях, где соревновались легендарные лыжники и биатлонисты мирового уровня. Таким образом, участники сельских игр соприкасаются со спортом высших достижений. Благодарю губернатора Александра Моора и правительство региона за то, что тюменцы достойно встретили IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры, уделив внимание каждому из гостей-физкультурников. Вся местная команда организаторов поработала на совесть", - подчеркнул, выступая на заседании, председатель добровольного спортивного общества "Урожай" России Владимир Смирнов.

По его мнению, развитие физкультуры и спорта на селе играет большую роль в работе по выполнению майского указа президента России Владимира Путина, определяющего национальные цели и стратегические задачи нашей страны.

В 2020 году Всероссийские зимние сельские спортивные игры пройдут в Орле, сообщил Владимир Смирнов. Они будут посвящены 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в Тюменской области накоплен солидный опыт организации спортивных соревнований самого высокого уровня - от всероссийских до международных.

"Мы постарались создать максимально комфортную обстановку для участников игр. Это касается не только спортивных объектов, на которых пройдут соревнования. Спортсмены размещены в отелях уровня три-четыре звезды. На период проведения игр команды будут обеспечены транспортом", - сообщил член оргкомитета игр, директор областного департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин.

Судейская коллегия IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр отличается высококвалифицированным составом, отметила в своем выступлении главный судья, выдающаяся тюменская спортсменка, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова. Обслуживать игры будут 146 арбитров. Среди них - один судья международной категории и 22 арбитра всероссийской категории. Многие из них работали на зимних Олимпийских играх в Сочи, чемпионатах мира, Европы, России.

Большинство среди главных судей и главных секретарей судейских коллегий по видам спорта составляют представители Тюменской области, на втором месте по численности - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, на третьем - Казань.

"Я уже осмотрел площадку, где будут проходить соревнования по городошному спорту. Обнаружил мелкие недоработки, но знаю, что до начала турнира они обязательно будут устранены. Тюмень мне очень понравилась. Это классный город - красивый, чистый и гостеприимный", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" главный судья по городошному спорту, представитель Казани, судья всероссийской категории Сергей Талов.

Центральной площадкой IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр станет Легкоатлетический манеж. Здесь пройдут турниры по гиревому спорту и полиатлону, а также часть соревнований семейных команд и многоборья дояров. В ФК "Геолог" встретятся участники шахматного и шашечного турниров. Все лыжные старты и турнир по городкам примет центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Мастера фигурного вождения трактора будут соревноваться на площадке рядом с центром олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Торжественная церемония открытия IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр пройдет в Легкоатлетическом манеже 20 марта. В ней примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко