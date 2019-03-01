Тюменский мост Влюбленных восхитил спортсменок из Краснодарского края

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

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Мост Влюбленных и знаменитая тюменская набережная вызвали восхищение участниц IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр Евгении Тихоненко и Дарьи Абраменко. Девушки представляют Краснодарский край. Им предстоит выступить в состязаниях по гиревому спорту.

"В Тюмени мы в первый раз. Конечно, прохладно, у нас ведь уже нарциссы цветут. Но город очень интересный. Особенно нам понравились мост Влюбленных с ночной подсветкой и набережная. Очень хочется познакомиться с Тюменью поближе, побывать на экскурсии по городу. И такая возможность у нас будет", - рассказала кандидат в мастера спорта по гиревому спорту Евгения Тихоненко в интервью обозревателю "Тюменской линии".

По мнению краснодарской спортсменки, соревнования в Тюмени организованы на высшем уровне.

Евгения Тихоненко и Дарья Абраменко трудятся на животноводческой ферме в станице Анастасиевской. Спортом девушки занимаются в свободное от работы время в станичном спорткомплексе.

"Мы с подругой - любители, занимаемся для собственного удовольствия, но, как видите, чего-то достигаем. Я впервые попала на соревнования такого уровня, мне здесь все очень интересно", - поделилась впечатлениями Дарья Абраменко.

Центральной площадкой IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр стал Легкоатлетический манеж в Тюмени. Здесь пройдут турниры по гиревому спорту и полиатлону, а также часть соревнований семейных команд и многоборья дояров. В ФК "Геолог" встретятся участники шахматного и шашечного турниров. Все лыжные старты и турнир по городкам примет центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Мастера фигурного вождения трактора будут соревноваться на площадке рядом с центром олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Торжественная церемония открытия IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр пройдет в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 20 марта. В играх принимают участие около тысячи спортсменов из 57 регионов страны.

Евгений Бабенко