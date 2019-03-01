Все новости, фотоотчеты, видеодневники сельских спортивных игр - в режиме онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Все актуальные новости о IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые проходят в Тюмени с 19 по 23 марта, в оперативном режиме публикует информационное агентство "Тюменская линия".

Для удобства и быстрого поиска на главной странице сайта размещен баннер, все новости объединены в сюжет – это поможет читателю сориентироваться в информационном потоке и выстроить хронологию событий.

Корреспонденты информационного агентства в режиме реального времени транслируют мнения экспертов, впечатления участников, промежуточные итоги масштабных состязаний, публикуют фотоотчеты и видеодневники, благодаря которым читатели, находясь в любой точке мира, могут погрузиться в атмосферу спортивного праздника.

Увидеть лучшие фотокадры IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр и узнать обо всем первыми можно и в социальных сетях "Тюменской линии" - ВКонтакте и Facebook.

Дарья Казакова