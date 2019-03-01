  • 20 марта 201920.03.2019среда
  • USD64,3167
    EUR72,9995
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер южный

Все новости, фотоотчеты, видеодневники сельских спортивных игр - в режиме онлайн

Общество, 15:39 20 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Семейные команды запрягают лошадей и носят воду на коромысле в "Жемчужине Сибири"

Все актуальные новости о IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые проходят в Тюмени с 19 по 23 марта, в оперативном режиме публикует информационное агентство "Тюменская линия".

Для удобства и быстрого поиска на главной странице сайта размещен баннер, все новости объединены в сюжет – это поможет читателю сориентироваться в информационном потоке и выстроить хронологию событий.

Корреспонденты информационного агентства в режиме реального времени транслируют мнения экспертов, впечатления участников, промежуточные итоги масштабных состязаний, публикуют фотоотчеты и видеодневники, благодаря которым читатели, находясь в любой точке мира, могут погрузиться в атмосферу спортивного праздника.

Увидеть лучшие фотокадры IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр и узнать обо всем первыми можно и в социальных сетях "Тюменской линии" - ВКонтакте и Facebook.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Всероссийские зимние сельские спортивные игры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 20.03.2019Семь команд примут участие в финале областного чемпионата кейсов
16:16 20.03.2019Тюменцев приглашают оценить выступления местных поэтов
15:54 20.03.2019Ишимские поэты прочитают свои стихи пассажирам автобуса
15:45 20.03.2019Лучших инженеров-теплотехников УФО определят в Тюмени