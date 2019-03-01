Семейные команды запрягают лошадей и носят воду на коромысле в "Жемчужине Сибири"

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры | Фото: ИА "Тюменская линия" IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Луиза Носкова: Всероссийские сельские спортивные игры - это острая и честная борьба

Более 100 участников со всей России собрала комбинированная эстафета спортивных семей IX Всероссийских зимних сельских игр в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". В ней надо уметь запрягать лошадь, носить воду на коромысле, ловко владеть клюшкой.

Эти состязания - дань традициям, которые, к тому же, добавляют зрелищности сельским играм, считают участники. "Лошадей теперь на селе немного. Родители еще держат лошадей, а мы нет. Но вот наших сыновей уже надо учить запрягать лошадь. С коромыслом по воду иногда еще ходим - к роднику, например. Все равно это необычный вид спорта", - рассказала спортсменка Ирина Гладун.

Евгений, Ирина Гладуны и их сын Александр приехали на состязания из села Селикатный Сенгелевского района Ульяновской области. Они впервые на соревнованиях такого масштаба. В поддержку спортсмены взяли с собой и старшего сына Дмитрия. В делегации Ульяновской области всего 25 человек.

Евгений, Ирина и Александр Гладуны из Ульяновской области | Фото: ИА "Тюменская линия" Евгений, Ирина и Александр Гладуны из Ульяновской области | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как пояснил судья соревнований Виктор Мещеряков, 34 команды поделили на два сектора, по 17 команд. Участники состязаний – папа, мама и ребенок. Семья должна продемонстрировать таланты. Ребенок клюшкой ведет хоккейный мяч 40 метров между стойками и пробивает по воротам, у него пять попыток. Как только юный спортсмен выполнил это задание, эстафету подхватывает мама, которой необходимо пронести 40 метров на коромысле два ведра воды (восемь литров). Не расплескав воды, мама добегает до главы семейства. Папа должен запрячь лошадь и проехать со всей семьей круг до финиша.

По итогам первого дня лидером стала семья Сафиулиных из Ульяновской области. Они справились с эстафетой за 1 минуту 51 секунду и заняли первую строчку рейтинга в своей категории. Семья Ивановых из Красноярского края прошли дистанцию с результатом 1 минута 57 секунд, завоевав первое место в своем зачете. В лидерах также Сиковы из Кемеровской области (2 минуты 37 секунд) и Гордиенко из Челябинской области (2 минуты 34 секунды).

"Виды спорта в комбинированной эстафете семей очень разнятся. Не факт, что лидеры сегодняшнего этапа хорошо пробегут на лыжах завтра. И неизвестно, как они справятся с дартсом", - подчеркнул главный судья комбинированной эстафеты Виктор Мещеряков.

Владимир, Алина, Глеб Никифоровы из Чувашии | Фото: ИА "Тюменская линия" Владимир, Алина, Глеб Никифоровы из Чувашии | Фото: ИА "Тюменская линия"

С этим согласны участники состязаний Владимир, Алина, Глеб Никифоровы из Чувашии. Они отстали от Сафиулиных всего на три секунды. Семья ответственно подошла к участию в сельских играх, дома тренировались.

"Как можно приехать на всероссийские соревнования неподготовленными? Рядом с деревней у нас есть лыжная трасса, мы часто там катаемся. А от дротиков дартса у нас дома вся стена изрешечена", - рассказал глава семьи.

В обычной жизни Никифоровы из деревни Уразкасы Янтиковского района Чувашской Республики - рабочий фермерского хозяйства, школьная медсестра и четвероклассник. Спортивная семья впервые на всероссийских состязаниях. Они рады знакомству с именитыми конкурентами: многие участники не единожды становились победителями сельских игр.

Руководитель делегации Красноярского края Татьяна Смирнова привезла в Тюмень делегацию, в составе которой победители многих краевых состязаний. С утра сибиряков балует погода - это способствует хорошему настроению и отличным результатам, считает она.

"Два года назад мы заняли третье место на всероссийских играх. Думаю, и в этот раз выступим достойно. У нас сильные лыжники из Краснотуранского района, полиатлонисты из Енисейского района. В городошном спорте демонстрируют мастерство спортсмены из Абына. Две крепкие команды из Иланского и Тасеевского районов участвуют в семейных стартах", - рассказала Татьяна Смирнова.

Алексей, Инна и Даниил Борисовы из Красноярского края | Фото: ИА "Тюменская линия" Алексей, Инна и Даниил Борисовы из Красноярского края | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семья Борисовых из поселка Тарапсель - папа Алексей, мама Инна и сын Даниил - пять раз становились победителями Всероссийских сельских игр.

"Хорошая трасса, четкое судейство, красивые лошади. А еще у нас прекрасное размещение: все семьи живут в гостевых домиках центра "Жемчужина Сибири". И мы все время повторяем, что здесь бывают именитые биатлонисты и лыжники со всего мира. А теперь и мы побежим по этой лыжне", - отметил Алексей Борисов.

Во второй день состоится лыжный забег, в котором примут участие все члены семьи. В третий день сильнейших выявит дартс.

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры в Тюмени проходят 20-22 марта 2019 года. В программе IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр девять спортивных дисциплин: гиревой и городошный спорт, лыжные гонки, полиатлон, троеборье дояров и механизаторов, соревнования спортивных семей, а также шахматы и шашки. За призы борются более тысячи участников из 58 регионов России.

Ирина Ромашкина