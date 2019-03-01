Девятьсот человек вывели из тюменской школы из-за звонка неизвестного

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

900 человек эвакуировали из школы №5 на ул. Холодильной в Тюмени 21 марта. В отдел полиции позвонил неизвестный и сообщил, что здание заминировано. Об этом корреспонденту "Тюменской области" рассказала пресс-секретарь городского департамента образования Анастасия Буданова.

"Сегодня в отдел полиции поступил звонок от неизвестного о том, что здание школы №5 заминировано. В 8 часов 10 минут была проведена эвакуация обучающихся первой смены школы №5 в количестве 900 человек", — сообщила Анастасия Буданова.

Сейчас учебный процесс восстановлен.

Напомним, днем 20 марта в этой школе также проводилась эвакуация. Причиной послужил звонок от неизвестного. В 15 часов, по данным департамента, из первого корпуса эвакуировали 200 учащихся второй смены, из второго — 70 человек.

"В том и другом случаях на место прибыли специалисты всех экстренных служб. Здания обследовали кинологи с собаками. Взрывных устройств не обнаружили", — заключила пресс-секретарь городского департамента образования.

Инна Пахомова