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Тюменские депутаты обсудили наказы избирателей

Политика, 13:01 21 марта 2019

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Перечень наказов избирателей депутатам Тюменской городской думы VII созыва рассмотрели парламентарии на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 20 марта.

С октября 2018 года тюменцы направили парламентариям более 730 наказов. Большинство касается благоустройства дворов и зон отдыха, капитального ремонта домов и строительства школ и детских садов, ремонта тротуаров и дорог.

Благодаря работе с подразделениями администрации города большинство наказов удалось максимально проработать с точки зрения возможности их реализации. Их перечень будет направлен главе администрации Тюмени. Готовый проект решения будет рассмотрен на заседании городского парламента 28 марта.

"Задача депутатов - решать тот или иной вопрос через бюджет города, через муниципальные программы, либо во взаимодействии с коллегами из областной или государственной думы, если вопрос относится к их компетенции, - отметил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов. - Вопросы, относящиеся к полномочиям муниципалитета, безусловно, реализуются быстрее и проще. Но и во взаимодействии с субъектом федерации проблем нет, мы всегда находим взаимопонимание".

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , наказы

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