В Тюмени осужден экс-директор одного из департаментов нефтегазового университета

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима – такое наказание назначил Центральный районный суд Тюмени бывшему директору департамента стратегического развития Тюменского государственного нефтегазового университета Александру Ошибкову.

Как сообщает прокуратура региона, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Кроме того, суд взыскал с осужденного в счет возмещения ущерба 2 млн 298 тыс. рублей.

По версии следствия, в 2015 году директор департамента стратегического развития нефтегазового университета, используя свое положение, похитил у ООО "НИПИ "Нефтегазпроект", единственным учредителем которого был университет, 2 млн рублей.

В августе 2015 года Ошибков дал указание генеральному директору ООО "НИПИ "Нефтегазпроект" о заключении с ним (Ошибковым), как физическим лицом, договора на выполнение работ по разработке технологии использования отходов бурения, образующихся при строительстве скважин на лицензионных участках ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", на сумму 2 млн 298 тыс. рублей.

Руководитель "Нефтегазпроекта", находясь в служебной зависимости от Ошибкова, заключил такой договор. 30 декабря 2015 года на банковский счет директора департамента стратегического развития были перечислены 2 млн рублей (298 тыс. рублей были удержаны в счет уплаты подоходного налога). При этом установлено, что Ошибков работы по договору не выполнял. Вместо него их сделали сотрудники университета.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры Тюменской области.