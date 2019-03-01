Женская сборная России поднялась на четвертое место в Кубке наций

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Тюменская спортмсенка Виктория Сливко вошла в топ-30 на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Ее фамилия на 24 строчке рейтинга, сообщает Союз биатлонистов России.

На две строки выше ямальская спортсменка Лариса Куклина. Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова заняли 14 и 15 места в спринтерской гонке, уступив победительнице Анастасии Кузьминой 1.05 и 1.10, соответственно.

Стабильное выступление российских биатлонисток позволило не только уверенно сохранить место в топ-5 Кубка наций и обеспечить максимальную квоту в сезоне 2019-2020, но и опередить сборную Италии. Так высоко в этих соревнованиях женская команда России не была с 2014 года.