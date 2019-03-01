Семьсот семьдесят политиков и политтехнологов стали наставниками в проекте "ПолитСтартап"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

770 федеральных и региональных политиков и политтехнологов стали наставниками участников кадрового проекта "Единой России" "ПолитСтартап" в 2019 году.

Об этом сообщила член президиума Генсовета партии "Единая Россия", координатор партии по направлению "Молодежная политика" Алена Аршинова, отметив, что в состав федеральных наставников вошли четверо выпускников модуля "Политический лидер" Высшей партийной школы.

"Среди региональных наставников – представители депутатского корпуса "Единой России", руководства региональных отделений партии, специалисты по политическим технологиям. Впервые федеральными наставниками стали четыре выпускника модуля "Политический лидер" Высшей партийной школы. В этом году в проекте задействовано значительно большое количество наставников, чем в пилотном 2018-м. Все больше опытных политиков, политтехнологов и политконсультантов присоединяются к обучению молодежи, выявлению лучших и поддержке их становления на политическом поприще. Я сама, наряду с 125 федеральными и 645 региональными наставниками, приму участие в обучении слушателей "ПолитСтартапа", - сообщила Аршинова.

Она отметила, что зарекомендовавшие себя участники "ПолитСтартапа" будут проводить свои избирательные кампании в сопровождении федеральных наставников, а победители предварительного голосования смогут воспользоваться их помощью и консультациями при подготовке к сентябрьским выборам. В число наставников вошли опытные партийные руководители: первый заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина, заместители секретаря Евгений Ревенко и Александр Грибов, депутаты Госдумы Сергей Боярский, Денис Кравченко, Максим Сураев, политтехнологи и политологи Дмитрий Гусев, Евгений Минченко, Дмитрий Орлов.

Аршинова также заявила, что сочетание процесса обучения, построенного на реальных кейсах, и личного наставничества опытного политика дает реальный шанс стать кандидатом на выборах в сентябре 2019 года. "В рамках обучения ребята пройдут курс лекций и тренингов. "ПолитСтартап" даст возможность обрести навыки проведения дебатов и избирательных кампаний. Наставники будут проводить онлайн и личные

консультации с кандидатами и их штабами, разъяснять участникам основные моменты выборного законодательства, технологии ведения кампаний, помогать в составлении технологических карт и планов работы", - добавила координатор партии по направлению "Молодежная политика".

Руководитель регионального исполнительного комитета партии, депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова отметила, что в этом году Тюменская область стала пилотным регионом для реализации проекта на муниципальных выборах в Ялуторовске, и рассказала, какие преимущества получат его участники. "ПолитСтартап" – это целый комплекс мероприятий, призванных помочь молодым людям достойно подготовиться к предварительному голосованию, приобрести новые знания. С ними будут работать как федеральные, так и региональные наставники, они поделятся своим опытом и дадут ценные советы. Обучение пройдет в двух форматах: он- и офлайн. В первом случае предполагаются видеоуроки, во втором – очные встречи. Раз в две недели будут проходить коуч-сессии", - сообщила она.

Кроме того, ребята смогут пообщаться с наставниками, которыми стали депутаты Тюменской областной думы. Среди них секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова, заместитель секретаря Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Николай Токарчук, председатель Тюменского регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия", региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги" Дмитрий Новицкий, вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", региональный координатор партпроекта "Локомотивы роста" Эдуард Омаров и другие.

Напомним, регистрация на сайте politstartup.er.ru продлится до 30 апреля. В этом году проект охватит 36 регионов – от Калининграда до Чукотки. Кадровый проект "ПолитСтартап" направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. По последним данным, на начало марта около 2,5 тыс. человек подали заявки на участие в проекте.

Впервые кадрово-образовательный проект "Единой России" был запущен в 2018 году. Тогда в проекте приняли участие 1 тыс. 609 человек из 24 регионов, было избрано 87 молодых депутатов от "Единой России".