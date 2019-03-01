Тюменская семья, в которой родилась тройня, улучшит жилусловия

фото из архива портала "Тюмень - наш дом" фото из архива портала "Тюмень - наш дом"

Единовременную выплату в связи с рождением одновременно трех детей получит тюменская семья. Распорежение о предоставлении выплаты подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

До появления тройни у молодых родителей уже было двое детей - дочь Александра родилась в 2010 году, а сын Михаил - в 2013-ом. А в 2016 году родились Арсений, Иван и Татьяна. В 2019 году эта большая семья обратилась за предоставлением единовременной выплаты.

Напомним, что право на нее возникает со дня рождения одновременно трех и более детей до достижения ими совершеннолетия и может быть реализовано один раз.

Эта дополнительная мера господдержки действует в регионе с 2013 года. В прошлом году с ее помощью смогли улучшить жилищные условия шесть семей, в которых родились тройни. А за шесть лет - 49 семей из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов, Голышмановского городского округа.

Выплата рассчитывается исходя из состава семьи на дату обращения - по 18 кв. м общей площади жилого помещения на одного члена семьи. Стоимость одного квадратного метра жилья для выплаты утверждает Главное управление строительства Тюменской области по муниципальным образованиям. При этом в состав семьи включаются несовершеннолетние дети, их родители, находящиеся в зарегистрированном браке, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие в Тюменской области в течение пяти лет, предшествующих обращению за государственной поддержкой.