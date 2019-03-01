Ямальские спортсмены-экстремалы на снегоходах отправились "Дорогой первых"

| Фото: admhmansy.ru | Фото: admhmansy.ru

Десятый снегоходный пробег стартовал на Медвежьем нефтегазоконденсатном месторождении. Мероприятие организовано "Газпром добыча Ямбург" и посвящено первопроходцам, ветеранам газовой промышленности. Об этом сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

В этом году "Газпром добыча Ямбург" отмечает сразу несколько важных дат – 35 лет со дня образования компании, 50 лет со дня открытия Ямбургского месторождения и 25 лет с момента высадки первого десанта на Заполярном месторождении.

"Этот пробег – наша дань уважения первопроходцам, нашим учителям и отцам, которые, не имея такой мощной техподдержки как сегодня, делали свое дело ради страны и будущих поколений. Низкий им за это поклон, - подчеркнул заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников, который дал старт пробегу. - Пока мы помним наших старших, помним, что они сделали на трудовых фронтах при освоении Западной Сибири и Арктики, – нас не победить и не разъединить".

40 участников пробега - руководители и сотрудники дочерних компаний ПАО "Газпром", представители правительства автономного округа, сотрудники администрации Нового Уренгоя – стартовали с УКПГ-9 Медвежьего месторождения. И это не случайно – оно было первым из уникальных на ямальском севере и в последующем обусловило создание предприятия "Газпром добыча Ямбург".

"Очень приятно видеть здесь, на нашем мероприятии участника того легендарного выхода на Ямбург – Анатолия Викторовича Ильина, - отметил генеральный директор общества "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно. - В 1982 году они выдвинулись в путь под простым лозунгом – "Даёшь Ямбург!". Сегодня Ямбург – наш, он есть, он дает стране газ, и мы им гордимся".

В первый день спортсмены-экстремалы преодолеют 218 км пути до Ямбургского месторождения, где планируется открыть памятный знак на месте скважины Р-2. Точка с координатами 67*58’51” северной широты и 75*50’16” восточной долготы для Ямбурга особенная. Именно здесь в августе 1969 года разведочная скважина Р-2 дала газ и возвестила об открытии нового газового гиганта, который в этом году празднует свой золотой юбилей.

Во второй день пробега предстоит преодолеть 277 км от Ямбурга до Заполярного месторождения – одного из крупнейших в мире. Его начальные запасы – более 3,5 трлн кубометров газа, около 60 млн тонн газового конденсата и 20 млн тонн нефти. Промышленная эксплуатация месторождения начата в 2001 году с разработки сеноманской залежи. В декабре 2012 года с Заполярного получен триллионный кубометр газа. В 2013 году Заполярное месторождение выведено на полную проектную производительность – 130 млрд кубометров газа в год.

Финиширует пробег 23 марта в вахтовом посёлке Новозаполярный.