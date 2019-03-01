Тюменец Андрей Вьюхин выиграл спринт на первенстве России по биатлону

| Фото: АУ "ЮграМегаСпорт" | Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Выпускник ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой Андрей Вьюхин выиграл золото в спринте на 10 км на первенстве России по биатлону среди юниоров в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба школы.

Третье место также занял выпускник ОСШОР Л. Н. Носковой Вячеслав Малеев. Серебро досталось спортсмену из Ханты-Мансийска Алексею Вагину, чей спортивный путь тоже начинался в тюменской спортшколе.

Выпускники школы Илья Новопашин, Алексей Огорелков, Вадим Истамгулов и Сергей Демичев заняли 7, 9, 17 и 19 места соответственно.

В спринте на 7,5 км среди девушек выпускницы нашей школы Ксения Жужгова и Эмма Тимербулатова заняли 13 и 19 строчки.