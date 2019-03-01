В Тюмень приехали футболисты "Штутгарта"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

16 команд принимают участие в тюменском футбольном турнире памяти Сергея Огаркова в Тюмени, сообщает ФК "Тюмень".

Так в квартете под литерой "Г" выступают гости из "Штутгарта" – такое германское название для себя придумали ребята 2010 года рождения из Тобольска.

В своей первой встрече "Штутгарт" уступил сверстникам из местного "Юного Легиона" (1:2). В этой группе играет и "Манчестер" - одни из многочисленных воспитанников ФК "Тюмень-2010", которых тренирует Артемий Огарков.

"Англичане" начали турнир не лучшим образом, уступив второй команде МФК "Тюмень-2010" (1:9) и "Юному Легиону" (1:6).

В других группах воспитанники Огаркова играют под названиями "Барселона", "Челси", "Милан", "Реал" и "Бавария".

Состязания футболистов 2010 года рождения на паркете "ПАРТИКОМ" завершатся 24 марта.