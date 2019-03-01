Тюменец обманул продавца сварочного аппарата на двенадцать тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские в Тюмени. Мужчина обманул жителя поселка Боровский при покупке сварочного аппарата в Интернете, сообщает межмуниципальный отдел МВД "Тюменский".

В дежурную часть полиции по Тюменскому району обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестный под предлогом покупки сварочного аппарата завладел его имуществом стоимостью 12 тыс. рублей.

Вскоре полицейские задержали 38-летнего подозреваемого. Как выяснилось, тюменец нашел в Интернете объявление о продаже сварочного аппарата. Связавшись с продавцом, он предложил ему отправить товар с водителем такси. Злоумышленник пообещал собеседнику оплатить покупку через мобильное приложение, как только к нему приедет товар.

Получив сварочный аппарат, мужчина рассчитался с водителем такси и выключил сотовый телефон. На допросе он признался, что изначально не собирался платить за сделку, а полученный обманом сварочный аппарат продал за три тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".