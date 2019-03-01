Участники конкурса "Политический лидер" вошли в кадровый резерв регионального отделения партии

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Тюменские участники проекта "Единой России" "Политический лидер" приняли участие в реализации партийных инициатив на встрече 25 марта, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов поблагодарил собравшихся за активное участие в проекте. Он напомнил, что конкурс был большой – 44 человека на место. "Вы проявили активность, зарекомендовали себя с положительной стороны, продемонстрировали свою гражданскую позицию. Нам важно, что у вас есть заинтересованность в участии в проектах, которые реализует партия. Мы готовы вас поддержать, если вы придумаете свой полезный людям проект. Нам нужны активные, инициативные люди, такие, как вы", - сказал он.

Депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ольга Швецова напомнила, что в конкурсе был серьезный отбор. "Для "Единой России" кадровые проекты – это возможность увидеть, отобрать ярких перспективных политических лидеров, помочь им получить дополнительные знания и компетенции, вовлечь в работу партии", - подчеркнула она. По ее словам, сейчас идет формирование кадрового резерва "Единой России" и участники проекта вошли в него. "Вы очень ярко заявили о себе, и я уверена, что мы с вами будем активно сотрудничать, совместно реализовывать партийные инициативы", - отметила она.

Депутат областного парламента, заместитель секретаря Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия Николай Токарчук сообщил, что в партии реализуется 15 федеральных и 7 региональных партийных проектов. "Именно они являются главным инструментарием партии по

реализации наказов избирателей. Все проекты интересные и важные, и ваш опыт может быть полезен в их реализации", - уверен он.

Руководитель Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Владимир Сбитнев считает, что любой конкурс — это отличная возможность попробовать себя в политической и общественной деятельности. "Наша партия стала единственной площадкой, которая может дать базовые знания политиков и политехнологов для начала своей профессиональной деятельности. Например, Школа парламентаризма, "Проектный офис" позволяют набраться опыта в проектной деятельности, реализовать свой проект и применить знания на практике", - сказал он.

На встрече присутствовал и Дмитрий Петрулев, который прошел очное обучение от Тюменской области в рамках конкурса "Политический лидер". Он поделился впечатлениями от учебы и предложил подумать о создании подобной политической школы в нашем регионе, поскольку в Тюменской области уже есть хороший опыт по работе "Гражданского университета" и многих других интересных проектов.

"У нас есть молодежь, которая может делать эффективные проекты в политике. Нужно помогать таким людям развивать себя. Сейчас есть запрос на создание новых интересных форматов коммуникации и проектов, которые были бы чем-то новым и необычным для наших избирателей", - сказал он.

Всем присутствующим были вручены благодарственные письма за активное участие в проекте. "Политический лидер" – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Регистрация участников стартовала 7 декабря и продлилась до 28 декабря 2018 года. Участники прошли несколько этапов отбора – от заполнения анкеты, представления трех видеорезюме на заданные темы и прохождения психологических тестов. Все этапы конкурса "Политический лидер" успешно прошли 3 тысячи человек со всей России, от Тюменской области — 62.