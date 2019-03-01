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Павел Тараканов: в Сладковском районе жизнь кипит

Политика, 13:43 26 марта 2019

Фото пресс-службы администрации Сладковского района | Фото:

Наказы от жителей Сладковского района получил член Совета Федерации РФ от Тюменской области Павел Тараканов в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

Программа визита была очень насыщенной. Вместе с главой муниципалитета Александром Ивановым сенатор посетил объекты социальной сферы и агропромышленного комплекса: Никулинское отделение СПК "Таволжан", Сладковскую среднюю школу, Сладковское товарно-рыбоводческое хозяйство, водоочистные сооружения райцентра. Павел Тараканов побывал также в Доме детского творчества "Галактика", детско-юношеской спортивной школе "Темп", районном Доме культуры. Член верхней палаты российского парламента осмотрел строительную площадку нового храма Рождества Христова, провел совещание с главами сельских территорий и прием граждан.

"С самого начала поразила природа - по дороге возле лесов увидели большое количество косуль. Впечатлило. Ну и, конечно же, люди. Могу сказать: в районе жизнь кипит. Все жители – от мала до велика – занимаются творчеством, бизнесом, стараются сделать для своей малой родины как можно больше. Порадовало, что есть активные люди, которые задают вопросы, актуальные для всех жителей района", - поделился впечатлениями Павел Тараканов.

Результаты социально-экономического развития, которых достиг Сладковский район, в том числе - первое место в рейтинге муниципальных образований по привлечению инвестиций, обнадеживают, отметил сенатор.

"Я сегодня получил наказы от жителей района, будем отрабатывать их вместе с главой муниципалитета. Многим вопросам необходимо уделить внимание. Это состояние дорог, здравоохранение, паводковая ситуация на территориях, местное самоуправление, поддержка сельхозтоваропроизводителей, помощь в поиске инвесторов, защита прав пенсионеров, газификация. Мы наметили новые подходы по созданию комфортной среды на селе с тем, чтобы помочь удержать молодых специалистов, привлечь их к работе в сельских районах", - рассказал Павел Тараканов.

Фото пресс-службы администрации Сладковского района Фото пресс-службы администрации Сладковского района Фото пресс-службы администрации Сладковского района Фото пресс-службы администрации Сладковского района ﻿

Соб. инф.

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# Александр Иванов , Павел Тараканов , Сладковский район , Совет Федерации

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