Александр Моор ответит на вопросы жителей в передаче "Час с губернатором"

Глава региона Александр Моор примет участие в программе "Час с губернатором". Эфир начнется 26 марта в 19 часов на телеканале "Россия 24", он будет транслироваться на сайте телерадиокомпании и в соцсетях.

Губернатор расскажет о самых значимых событиях, которые произошли в Тюменской области за первые три месяца 2019 года: подписании важных соглашений, встречах с инвесторами и зарубежными партнерами. Он также прокомментирует изменения в сфере жилищного строительства, расскажет о реализации в текущем году инфраструктурных проектов. Во время эфира Александр Моор ответит на вопросы жителей Тюменской области.