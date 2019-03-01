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Александр Моор ответит на вопросы жителей в передаче "Час с губернатором"

Губернатор, 11:32 26 марта 2019

Глава региона Александр Моор примет участие в программе "Час с губернатором". Эфир начнется 26 марта в 19 часов на телеканале "Россия 24", он будет транслироваться на сайте телерадиокомпании и в соцсетях.

Губернатор расскажет о самых значимых событиях, которые произошли в Тюменской области за первые три месяца 2019 года: подписании важных соглашений, встречах с инвесторами и зарубежными партнерами. Он также прокомментирует изменения в сфере жилищного строительства, расскажет о реализации в текущем году инфраструктурных проектов. Во время эфира Александр Моор ответит на вопросы жителей Тюменской области.

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# Александр Моор , Час с губернатором

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