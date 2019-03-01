В Тюмени раскрыли нарколабораторию

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Оборудование, упаковочные материалы, химические препараты и 100 гр синтетического наркотика "Мефедрон" изъяли в Тюмени из подпольной лаборатории, сообщает региональное управление МВД России.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" пресекли деятельность подпольной нарколаборатории. Установлено, что двое ранее несудимых местных жителей 36 и 44 лет арендовали нежилое помещение на первом этаже одной из новостроек города. Приобретя оборудование и химические препараты, злоумышленники приступили к изготовлению наркотического средства "Мефедрон". Полученное фигуранты реализовывали через интернет, как наркотический препарат "Соль".

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению схем финансовых операций и сделок с имуществом, приобретенным задержанными. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1. Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 19 лет. Злоумышленники заключены под стражу.