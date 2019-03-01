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УК "Партнеры" получила представление за сход снега с крыши

Происшествия, 15:31 27 марта 2019

ИА "Тюменская Линия" | Фото: ИА "Тюменская Линия"

Тюменская прокуратура внесла представление управляющей компании по поводу инцидента со сходом снега с крыши девятиэтажного дома. 25 марта на ул. Достоевского снежные глыбы повредили припаркованные у здания автомобили.

Прокуратура внесла руководителю управляющей компании "Партнеры", в ведении которой находится жилой дом, представление.

Как отметили в надзорном ведомстве, по действующему законодательству управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, а также надлежащее содержание общего имущества.

Прокуратура внесла директору управляющей компании представление, в котором потребовала принять меры по недопущению подобных инцидентов впредь и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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# автомобили , прокуратура , сход снега с крыши

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