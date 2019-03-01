Александр Моор участвует в российско-киргизской конференции в Бишкеке

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

VIII российско-киргизская межрегиональная конференция "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции" проходит в столице Киргизской Республики Бишкеке 28 марта. В работе этого представительного международного форума участвует делегация Тюменской области, которую возглавляет глава региона Александр Моор.

В состав делегации входят представители регионального правительства, деловых кругов и общественности.

Отметим, что Тюменская область активно развивает внешнеэкономическое сотрудничество с регионами Киргизии. Внешнеторговый оборот между ними в 2018 году составил 9 млн 946 тыс. долларов США. Весь объем приходится на экспортные поставки. В 2018 году доля тюменского экспорта в регионы Киргизии выросла на 116 тыс. долларов США по сравнению с 2017 годом.

Тюменские экспортеры поставляют на киргизский рынок хлеб, кондитерские изделия, лекарственные средства, полипропилен, полиэтилен, древесину и изделия из нее, лесоматериалы, фанеру.

"Расширение внешнеэкономических связей - одно из приоритетных направлений работы регионального правительства. Экспорт тюменской продукции в Киргизию - одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества. Кроме того, мы заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов, поэтому расскажем участникам конференции об экономическом потенциале Тюменской области и используемом в регионе комплексе мер по поддержке бизнеса", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов.

В числе основных направлений развития экономических связей между Тюменской областью и Киргизией он назвал логистику, пищевую промышленность, производство стройматериалов, деревообработку.

В пленарном заседании конференции примут участие президент России Владимир Путин и президент Республики Киргизия Сооронбай Жээнбеков.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко