Дмитрий Губерниев встретится с тюменцами в "Космосе"

| Фото: womenpassion.net | Фото: womenpassion.net

Далее в сюжете В Тюмени стартовал завершающий этап ЧР по биатлону

На встречу с Дмитрием Губерниевым приглашают поклонников биатлона, она состоится в тюменском молодежном театральном центре "Космос" (улица Республики, 165 А) 29 марта. Начало в 16 часов.

Мероприятие организовано в рамках проведения чемпионата России по биатлону в "Жемчужине Сибири".

Знаменитый комментатор ответит на вопросы, расскажет много интересного об уходящем биатлонном сезоне. А после сфотографируется со всеми желающими.

Вход для болельщиков свободный, но по предварительной регистрации здесь или в группе ВК молодежного театрального центра "Космос".

Необходимо учесть, что в случае, если места будут заполнены, организаторы вправе отказать в участии.