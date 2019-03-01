Дмитрий Губерниев встретится с тюменцами в "Космосе"
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На встречу с Дмитрием Губерниевым приглашают поклонников биатлона, она состоится в тюменском молодежном театральном центре "Космос" (улица Республики, 165 А) 29 марта. Начало в 16 часов.
Мероприятие организовано в рамках проведения чемпионата России по биатлону в "Жемчужине Сибири".
Знаменитый комментатор ответит на вопросы, расскажет много интересного об уходящем биатлонном сезоне. А после сфотографируется со всеми желающими.
Вход для болельщиков свободный, но по предварительной регистрации здесь или в группе ВК молодежного театрального центра "Космос".
Необходимо учесть, что в случае, если места будут заполнены, организаторы вправе отказать в участии.