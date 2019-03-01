В Тюмени стартовал завершающий этап ЧР по биатлону

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Основная программа чемпионата России по биатлону стартовала на стадионе "Жемчужина Сибири" в Тюмени 28 марта.

В соревнованиях участвуют почти все лидеры сборной России и ближайший резерв, которые сразятся в спринте, преследовании, эстафетах и масс-старте, сообщает Союз биатлонистов России.

По итогам чемпионата приобретет окончательный вид рейтинг СБР, на основе которого будут сформированы составы сборных команд. На старт спринта заявлены все лидеры сборной России, за исключением Екатерины Юрловой-Перхт. Маргарита Васильева также выступит в составе команды Красноярского края, так как несмотря на три пропуска допинг-тестов она пока не получила отстранения от Международного союза биатлонистов IBU.

Напомним, в 2018 году решающие гонки чемпионата России проходили в Ханты-Мансийске на стадионе им. Александра Филипенко. Примечательно, что победителями всех личных гонок стали разные спортсмены, а абсолютно все их призеры за исключением завершившей выступления Ирины Услугиной вошли в состав основной и резервной сборной страны. Так у мужчин победителем спринта стал Александр Логинов, в преследовании взял верх Евгений Гараничев, а Дмитрий Малышко одержал победу в масс-старте. Ульяна Кайшева выиграла женский спринт, Екатерина Юрлова-Перхт подтвердила свой класс победой в гонке преследования, а Маргарита Васильева после выигранного масс-старта собрала по одной медали каждого достоинства.

В 2019 году в программе чемпионатов России добавилась новая дисциплина: мегамасс-старт. Таким образом, число разыгрываемых комплектов наград достигло 24. В большинстве из них уже определились победители и призеры. В медальном зачете лидером является команда ХМАО, спортсмены завоевали шесть наград высшей пробы. В активе ближайших преследователей из Красноярского края две золотых медали.

Безоговорочным лидером рейтинга СБР является Александр Логинов из Тюменской области. Его отрыв более 300 очков делает его недосягаемым за три гонки до финиша сезона. Точно также непоколебима вторая позиция его товарища по команде Евгения Гараничева. За место в тройке лучших поборются Антн Бабиков из Башкортостана, Александр Поварницын из Удмуртии и Сергей Корастылёв из Красноярского края. В зачете Кубка России лидирует новосибирец Максим Буртасов, но шансы обойти его еще есть у югорчанина Вадима Филимонова.

Лидер женского рейтинга петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт пропускает чемпионат России и оставляет теоретические шансы обойти себя Светлане Мироновой. Для этого представительнице Свердловской области нужно попадать на подиум в каждой из трех гонок. В борьбе за третье место сразятся две тюменки Виктория Сливко и Ирина Старых. Общий зачет Кубка России с отрывом более ста очков возглавляет Тамара Воронина из Свердловской области.