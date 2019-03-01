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Ямальскому уклонисту от армии грозит реальный срок

Происшествия, 16:05 28 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодого человека, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу, осудят в Губкинском, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

В 2013 году юноша был поставлен на воинский учет. До 2018 года молодой человек имел законную отсрочку от прохождения службы. В июле 2018 года он под личную роспись получил повестку военного комиссариата для прохождения призыва. Обвиняемый умышленно не завершил прохождение медицинского освидетельствования.

В осенний призыв 2018 года он отказался от получения повестки. В отношении него возбудили уголовное дело.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# призывная кампания , уклонисты , Ямал

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